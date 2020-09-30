30 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
Кизел стела (2018) | Фото: wikimapia.org

В Прикамье экс-чиновник из Самарской области отправится в колонию-поселение за "пьяное" ДТП

В Кизеле за "пьяное" ДТП наказан бывший сотрудник администрации одного из районов Самарской области, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

По данным следствия, тогда ещё действующий чиновник в ночь с 11 на 12 июня, пьяным ехал по Кизелу за рулём автомобиля. На одной из улиц он сбил пешехода. 18-летняя пострадавшая умерла на месте.

"Злоумышленник вплоть до совершения преступления являлся сотрудником администрации одного из муниципальных районов Самарской области, а ранее служил в органах внутренних дел", - уточнили в прокуратуре.

Суд наказал виновника аварии шестью годами колонии-поселения, а также взыскал в пользу родственников погибших 3 млн руб.

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В Прикамье экс-чиновник из Самарской области отправится в колонию-поселение за "пьяное" ДТП

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Теги: Кизел, авария, пешеход, пьяный водитель



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