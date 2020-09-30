Расстрел Белого дома не прошел бесследно: в здании правительства начинается капитальный ремонт

В Белом доме в Москве начинается масштабная реконструкция. Построенное в 70-80-е годы прошлого века, оно имеет большой процент износа, коммуникации не выдерживают современных нагрузок, сыграл свою роль и обстрел в октябре 1993 года.

"Здание старое, построенное в 70-80-е годы прошлого века. К тому же вспомним, что в 1993 году по нему стреляли снарядами. Такие удары бесследно не проходят. При экспертизе мы столкнулись с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и как следствие большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования", - рассказал в интервью "Российской газете" вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль.

"Те инженерные системы, которые эксплуатируются с момента ввода в эксплуатацию объекта, имеют существенный процент износа, технически и морально устарели. Также, как показало обследование, нуждаются в замене системы воздухоочистки и кондиционирования, которые отработали свой нормативный срок. Во времена распространения инфекции это становится вопросом безопасности. Кроме того, остро проявилась необходимость обновления информационных систем. Сейчас большая часть работы правительства России ведется в режиме онлайн, имеющиеся мощности не выдерживают такой нагрузки. Для проведения видеоселектора, например, приходится ждать окна - все сутки расписаны. Решение о реконструкции Белого дома принималось еще в 2017 году, деньги на ремонт закладывались в бюджет этого года еще в 2019-м, но из-за пандемии работы начались только сейчас", - пояснил вице- премьер.

Ремонт в здании правительства будет вестись поэтапно, поэтому кабмин надеется минимизировать переезд сотрудников. Тем не менее, в качестве временного места работы будет использоваться историческое здание Наркомнаца в Трубниковском переулке Москвы.