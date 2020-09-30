30 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Пожар в СНТ &quot;Малинка&quot; по Велижанскому тракту (2020) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Тюменской области

Пожар под Тюменью унес жизнь четырехлетнего ребенка. Еще трое серьезно пострадали

30 сентября на территории Тюменской области в СНТ "Малинка" по Велижанскому тракту ул. Земляничная загорелся частный двухэтажный жилой дом. Сообщение спасатели получили в 5.20 утра и уже в 5.56 локализовали пожар, а в 7.02 ликвидирован. К несчастью, помимо трех пострадавших малолетних братьев, в огне погибла их сестра 2015 г.р.

"В настоящее время причины и ущерб уточняются компетентными органами на месте пожара. Всего в тушении принимали участие пожарно-спасательные формирования МЧС: пять единиц и 16 человек личного состава. Был поврежден дом размерами шесть на восемь, но думаю это самое меньшее из того, что произошло трагического", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального МЧС.

Пожар в СНТ "Малинка" по Велижанскому тракту(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Тюменской области

По информации пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, трое детей были госпитализированы в ОКБ №1 с ожогами различной степени тяжести. На данный момент состояние малолетних тяжелое: глубокие ожоги 55%, 60% и 65%. Пациенты находятся в реанимации, получают всю необходимую медицинскую помощь.

"Вызов поступил в 5.21, первая бригада "скорой помощи" прибыла в 5.35. Трое пострадавших детей были доставлены в ОКБ№1. На месте продолжила дежурство вторая бригада - обнаружено тело ещё одного ребёнка, констатирована смерть, дежурство закончено в 8.11", - сообщили в депздраве.

Следственные органы региона уже проводят проверку по факту гибели ребенка. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе СКР, дети находились в доме одни. Троих соседям удалось вынести.

"В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Следователями будут проверены условия жизни детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.

Помимо этого, на место происшествия выехал прокурор Центрального округа Султан Ксимов. По поручению регионального прокурора Владислава Московских прокуратурой центрального округа Тюмени также организована проверка исполнения законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Пожар под Тюменью унес жизнь четырехлетнего ребенка. Еще трое серьезно пострадали

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Теги: СКР, МЧС, Дипздрав, пожар, дети, погибшие, Малинка



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