30 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
окно (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге восьмиклассник на перемене прогулялся по карнизу третьего этажа школы

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после выхода ученика на карниз школы в Орджоникидзевском районе.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось 29 сентября в средней школе №22: на перемене между вторым и третьим уроками ученик восьмого класса вышел на карниз в открытом окне третьего этажа. В итоге школьник пробыл там около 15 минут.

Как отметили в прокуратуре, в этот момент детей никто не контролировал, учителя в классе отсутствовали. Установлено, что пластиковые окна были открыты для проветривания класса и никакими запорами не оборудованы.

Устроивший прогулку по карнизу школьник на профилактических учетах не состоит. В надзорном ведомстве намерены дать оценку действиям сотрудников школы, установив все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало Накануне.RU, в начале учебного года в Екатеринбурге первоклассник выпал из окна школы после урока музыки. Ребенок не пострадал.

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В Екатеринбурге восьмиклассник на перемене прогулялся по карнизу третьего этажа школы

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Теги: школьник, прогулка, карниз, Екатеринбург



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