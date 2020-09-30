В Екатеринбурге восьмиклассник на перемене прогулялся по карнизу третьего этажа школы

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после выхода ученика на карниз школы в Орджоникидзевском районе.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось 29 сентября в средней школе №22: на перемене между вторым и третьим уроками ученик восьмого класса вышел на карниз в открытом окне третьего этажа. В итоге школьник пробыл там около 15 минут.

Как отметили в прокуратуре, в этот момент детей никто не контролировал, учителя в классе отсутствовали. Установлено, что пластиковые окна были открыты для проветривания класса и никакими запорами не оборудованы.

Устроивший прогулку по карнизу школьник на профилактических учетах не состоит. В надзорном ведомстве намерены дать оценку действиям сотрудников школы, установив все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало Накануне.RU, в начале учебного года в Екатеринбурге первоклассник выпал из окна школы после урока музыки. Ребенок не пострадал.