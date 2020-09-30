30 Сентября 2020
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аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, самолеты (2019) | Фото: Накануне.RU

Аэропорт "Игорь Курчатов" "поделился" самолетами с "Кольцово"

Часть ночных и утренних рейсов в челябинский аэропорт так и не смогла сесть из-за густого тумана, самолеты были перенаправлены в Екатеринбург. В настоящее время табло аэропорта "Курчатов" информирует о восьми задержанных рейсах, передает корреспондент Накануне.RU.

Самолеты не прибыли в Челябинск из Симферополя, Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова. Временно их отправляли в уральскую столицу.

На данный момент аэропорт "Курчатов" заработал в штатном режиме, однако, туман все еще держится в некоторых районах Челябинска.

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Аэропорт "Игорь Курчатов" "поделился" самолетами с "Кольцово"

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Теги: Аэропорт Игорь Курчатов, задержки рейсов, туман



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