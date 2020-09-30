Солнце может помешать просмотру телепередач на Урале

С 4 октября в небе над Челябинской области начнется осенняя интерференция – явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал. Помехи на телевизионных устройствах могут фиксироваться вплоть до 20 октября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

"Интерференция возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Солнце — мощный источник радиоволн, и сигналы светила "засвечивают" сигнал спутника. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под "солнечной засветки". Во время интерференции изображение на экранах телевизоров может пропадать или рассыпаться. Но длится это недолго — от нескольких секунд до 21 минуты", - пояснили в РТРС.

При этом специалисты отмечают, что скорее всего помехи произойдут на устройствах с аналоговым вещанием, но и цифровые ТВ-приемники могут ненадолго "заглючить".