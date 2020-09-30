Пермский футбольный клуб "Звезда" в полном составе ушел на карантин

Сегодняшний матч Бетсити Кубка России, в котором пермский ФК "Звезда" должен был принимать ФК "Оренбург" отменен.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Звезда", соответствующее решение принял краевой Роспотребнадзор. На прошлой неделе у игроков пермской команды подтвердили COVID-19. Повторное тестирование выявило еще нескольких заболевших.

"Вся команда помещена на карантин до полного выздоровления", - сообщили в клубе.

Также отменен ближайший выездной матч ОЛИМП-Первенства ПФЛ с "КамАЗом", который должен был пройти 3 октября. Решение о судьбе матчей "Звезды" против "Челябинска", "Оренбурга" и "КамАЗа" примет КДК РФС.

Ранее на карантин также ушла воссозданная команда футбольного клуба "Амкар".