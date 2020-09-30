В Екатеринбурге восстановят надземный переход, обрушенный грузовиком

В Екатеринбурге планируют восстановить надземный пешеходный переход, который обрушил грузовой автомобиль.

Напомним, во вторник вечером "КамАЗ" с поднятым кузовом снес пешеходный мост на Челябинском тракте. Конструкция рухнула прямо на кабину, водитель погиб.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", на протяжении почти трех часов дорожные службы ликвидировали последствия аварии и расчищали проезжую часть. В 23 часа 55 минут движение было полностью восстановлено в обе стороны.

Представители ведомства провели предварительную оценку конструкции на предмет повреждений. Проход для пешеходов закрыт, выставлены ограждения.

"В результате аварии было повреждено не только пролетное строение перехода, но и барьерное ограждение, бортовой камень и покрытие проезжей части. В ближайшие дни участок дороги будет приведен в нормативное состояние. Также рассматриваем вопрос организации пешеходного движения", - добавили в "Уралуправтодоре".

В данный момент в ведомстве готовят материалы на выделение финансирования для восстановительных работ.

Напомним, свою проверку по факту ЧП проводит прокуратура.