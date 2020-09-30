Байден в ходе президентских дебатов назвал Трампа "щенком Путина"

В США состоялись первые телевизионные дебаты кандидатов в президенты США. На этот пост претендует действующий глава Белого дома Дональд Трамп (от Республиканской партии) и бывший вице-президент США Джо Байден (от Демократической партии).

CNN (продемократический телеканал) считает, что в дебатах победил Байден (победителем его назвали шесть из десяти опрошенных зрителей). Тем не менее, оба кандидата вели себя достаточно отвязно, постоянно перебивали и грубили друг другу. Так, Байден в очередной раз начал пенять Трампу за бездействие в отношении Путина после появления информации о выплате наград талибам со стороны Москвы за головы убитых в Афганистане американских солдат. Примечательно, что эту информацию из статьи New York Times американские спецслужбы опровергли, но Байден продолжает апеллировать к публикации. В этот момент дебатов Байден назвал Трампа "щенком Путина".

Трамп в долгу не остался и напомнил Байдену про его сына Хантера, имевшего отношение к украинской компании, в отношении которой Трамп попросил Зеленского возобновить расследование. Действующий президент также заявил, что сын Байдена получал деньги от вдовы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Байден все это отрицал.

В целом Байден был гораздо более агрессивен, чем Трамп. В ходе дискуссии о здравоохранении он назвал Трампа "лжецом" и "клоуном", а в какой-то момент даже выкрикнул "Да заткнись ты уже!". Но зато Трамп постоянно перебивал Байдена и почти не давал ему договорить.