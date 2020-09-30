30 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
Станция Кунгур (2018) | Фото: rupoezd.ru

В Прикамье матери, убившей новорождённого, грозит принудительное лечение

36-летняя мать из Кунгурского района, которой вменяют убийство новорождённого, вскоре отправится в клинику на принудительное лечение, сообщили Накануне.RU в пермском краевом управлении СКР.
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По данным следствия, 15 июня во дворе своего дома в одном из населённых пунктов Кунгурского района мать родила ребенка и сразу после родов убила его, а тело спрятала. Факт внебольничных родов установили врачи, которые после сообщили об этом в правоохранительные органы. В тот же день обнаружено тело пострадавшего.

Экспертиза показала, что мать погибшего больна и не может осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело с требованием принудительного лечения направлено в суд.

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В Прикамье матери, убившей новорождённого, грозит принудительное лечение

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Теги: мать, новорожденный, убийство, принудительное лечение



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