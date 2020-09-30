В Прикамье матери, убившей новорождённого, грозит принудительное лечение

36-летняя мать из Кунгурского района, которой вменяют убийство новорождённого, вскоре отправится в клинику на принудительное лечение, сообщили Накануне.RU в пермском краевом управлении СКР.

По данным следствия, 15 июня во дворе своего дома в одном из населённых пунктов Кунгурского района мать родила ребенка и сразу после родов убила его, а тело спрятала. Факт внебольничных родов установили врачи, которые после сообщили об этом в правоохранительные органы. В тот же день обнаружено тело пострадавшего.

Экспертиза показала, что мать погибшего больна и не может осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело с требованием принудительного лечения направлено в суд.