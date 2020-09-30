30 Сентября 2020
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Экономика В России
(2004) |

ЦБ РФ: россияне начали жаловаться на просрочки по кредитам после каникул

Осенью жители России стали активнее жаловаться в Банк России на проблемы с просроченной задолженностью, следует из материалов Центробанка РФ.

С 10 по 23 сентября в ЦБ поступило 11,3 тыс. обращений россиян, а на тему взыскания долгов пришлось 14,1% от общего количества обработанных жалоб. До этого основным поводом для обращения к регулятору были проблемы с погашением кредитов.

По статистике Банка России, финансовые организации начали отменять каникулы заемщикам с конца августа, на 23 сентября системно-значимые кредитные организации аннулировали отсрочку по 27 тыс. заявлений. Речь идет о долгах более чем на 9 млрд руб., сообщает РБК.

Как сообщалось, просроченная более чем на 90 дней кредитная задолженность жителей России на 1 сентября оценивается в 1,007 трлн руб. - на 22% больше, чем в тот же период 2019 года и на 5,3% больше, чем в августе текущего года, говорится в материалах Банка России.

Последний раз уровень задолженности превышал 1 трлн руб. в ноябре 2016 года.

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ЦБ РФ: россияне начали жаловаться на просрочки по кредитам после каникул

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Теги: кредиты, займы, долги



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