Серийный грабитель, причинивший ущерб на 1 млн рублей, задержан в Тюмени

В Тюмени задержали 32-летнего ранее судимого местного жителя.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УМВД, он подозревается в серии краж. С июля по август текущего года злоумышленник успел проникнуть в помещения салонов красоты, магазин автотоваров, офис фабрики по обработке камня, откуда позхитил деньги. Общая сумма ущерба превысила 1 млн руб.

Задержанный в темное время суток, предварительно убедившись, что на объекте отсутствует сигнализация, повреждал оконную или дверную систему и проникал в помещения.

Все деньги злоумышленник успел потратить. По факту кражи заведено уголовное дело.