Совбез ООН призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия.

В организации призывают "снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам".

При этом Совбез ООН готов вступить в переговоры с обеими сторонами конфликта, чтобы "помочь найти им общий язык", сообщает "Коммерсант".

Конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся 27 сентября. С обеих сторон есть жертвы и потери техники. Ранее Пашинян позвонил Путину.