Предложение профсоюзов: отменить накопительную часть пенсии

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо главе кабмина России Михаилу Мишустину, в котором содержится предложение отменить накопительную часть пенсии.

"Этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям", - говорится в письме. Как считают в федерации, при условии нахождения накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами, а не применять для каждого элемента отдельные подходы.

Согласно действующему законодательству, накопительная пенсия формируется у работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже, за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, у участников программы государственного софинансирования пенсий и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, территориальные органы Пенсионного фонда России продолжают выплачивать пенсии умершим, а их родственники без препятствий снимают деньги с этих счетов.

Как следует из отчета Счетной палаты, это происходит из-за несвоевременного поступления сведений о смерти в ПФР. Речь идет о выплатах на 377,035 млн руб. Как отмечается, эти переплаты можно взыскать только через суд или путем добровольного возмещения родственниками умершего пенсионера.

Также обнаружились ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России, из-за чего некоторые россияне недополучают пенсии. Причиной этого могло стать открытие на одного и того же получателя пенсии двух и более счетов или присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам.