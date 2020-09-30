Ряд мер поддержки Банка России прекращают свое действие с 1 октября

Ряд послаблений, введенных Центробанком России весной 2020 года из-за пандемии COVID-19, с 1 октября прекращают действовать.

Среди них - административное ограничение комиссий за прием банковских карт в 1% при онлайн-торговле, а также программы по рефинансированию субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках лимита в 500 млрд руб.

Кроме того, Банк России начинает применять к финансовым организациям меры за ряд нарушений в соответствии законодательством, тогда как до 30 сентября компании освобождались от санкций регулятора, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, малый и средний бизнес вынужден кредитоваться в микрофинансовых организациях (МФО) под большие проценты.

На фоне снижения показателей потребительского сегмента выдача займов МСП демонстрирует рост – портфель и объем выдачи во втором квартале выросли на 11 и 22% соответственно. По данным ЦБ РФ, в настоящее время наблюдается постепенное восстановление малого и среднего бизнеса, компании нуждаются в дополнительных средствах, необходимых для компенсации кассовых разрывов и оплаты текущих обязательств. А МФО, как отмечает регулятор, принимают активное участие в финансировании субъектов МСП, разрабатывают максимально гибкие и лояльные программы кредитования (ставки по займам на уровне 3–5%) в рамках предоставленного в 2020 году дополнительного государственного финансирования.