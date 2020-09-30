Просроченные долги россиян перевалили за 1 трлн рублей

Просроченная более чем на 90 дней кредитная задолженность жителей России на 1 сентября оценивается в 1,007 трлн руб. - на 22% больше, чем в тот же период 2019 года и на 5,3% больше, чем в августе текущего года, говорится в материалах Банка России.

Последний раз уровень задолженности превышал 1 трлн руб. в ноябре 2016 года, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, закредитованность россиян продолжит расти, так считает главный редактор Investing.com Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала прогноз рейтингового агентства S&P о том, что доля проблемных ссуд в крупнейших российских банках может в 2020 году достичь 12−15%. По словам Кошелевой, долговая нагрузка жителей России достигла 11%, треть закредитованных граждан (всего их около 42 миллионов) имеют долговые обязательства сразу перед несколькими кредитными организациями.