30 Сентября 2020
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Глава Всемирного банка просит одобрить план финансирования коронавирусной вакцины

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас пытается добиться одобрения со стороны совета директоров плана по финансированию распространения вакцины против COVID-19 среди жителей бедных и развивающихся стран.

По его словам,  на эти цели необходимо $12 млрд. В случае выделения средств, будет обеспечено достаточное количество доз препарата, как только вакцина станет доступной.

Сегодня в мире разрабатывается более 100  вакцин от коронавируса, сообщает ТАСС.

Тем временем, Владимир Путин поручил правительству организовать информационную кампанию по объяснению россиянам разницы между разрабатываемыми в России вакцинами от коронавируса. Но – после их регистрации.

А пока тестовые вакцины поступили уже во все регионы страны, а также в Белоруссию (там клинические исследования вакцины "Спутник V" начались на неделю раньше плана), доложил на совещании президента с правительством министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Глава Всемирного банка просит одобрить план финансирования коронавирусной вакцины

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Теги: вакцина, Всемирный банк, коронавирус



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