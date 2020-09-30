Глава Всемирного банка просит одобрить план финансирования коронавирусной вакцины

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас пытается добиться одобрения со стороны совета директоров плана по финансированию распространения вакцины против COVID-19 среди жителей бедных и развивающихся стран.

По его словам, на эти цели необходимо $12 млрд. В случае выделения средств, будет обеспечено достаточное количество доз препарата, как только вакцина станет доступной.

Сегодня в мире разрабатывается более 100 вакцин от коронавируса, сообщает ТАСС.

Тем временем, Владимир Путин поручил правительству организовать информационную кампанию по объяснению россиянам разницы между разрабатываемыми в России вакцинами от коронавируса. Но – после их регистрации.

А пока тестовые вакцины поступили уже во все регионы страны, а также в Белоруссию (там клинические исследования вакцины "Спутник V" начались на неделю раньше плана), доложил на совещании президента с правительством министр здравоохранения Михаил Мурашко.