Государство выделит дополнительные средства на развитие радиоэлектроники

Деньги пойдут на разработку электронных компонентов, аппаратуры, средств производства чистых газов, развитие центров проектирования, субсидирование части затрат на производство пилотных партий изделий, пишет "Коммерсант".

Речь идет о сумме в 350 млрд руб. до 2023 года. Как сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак, средства предусмотрены национальным планом развития экономики.





