Государство выделит дополнительные средства на развитие радиоэлектроники
Государство выделит дополнительные средства на развитие радиоэлектронной промышленности России.
Речь идет о сумме в 350 млрд руб. до 2023 года. Как сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак, средства предусмотрены национальным планом развития экономики.
Деньги пойдут на разработку электронных компонентов, аппаратуры, средств производства чистых газов, развитие центров проектирования, субсидирование части затрат на производство пилотных партий изделий, пишет "Коммерсант".