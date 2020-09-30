30 Сентября 2020
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Кинотеатр &quot;Салют&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Российским кинотеатрам рекомендовали раз в 15 минут проверять у зрителей маски

В условиях эпидемии коронавируса Роспотребнадзор Москвы рекомендовал кинотеатрам во время сеансов проверять каждые 15 минут наличие масок у зрителей.

Как сообщила руководитель московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева, когда в зале выключается свет, за зрителями никто не смотрит. Она порекомендовала контролерам раз в 10-15 минут заходить в зал и проверять наличие масок на зрителях.

Как сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, "крайними опять окажутся кинотеатры, которые не вывели непослушных зрителей из зала, не остановили сеанс, не устроили общественное порицание".

Он допустил, что новые правила могут оттолкнуть зрителей от походов в кино, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, почти половина российских кинотеатров возобновила работу ко Дню российского кино.

Официальное разрешение возобновить работу при наличии решений от региональных властей кинотеатры получили от Минкультуры страны 13 июля.

В настоящее время открыто около 900 кинотеатров по всей стране, что составляет чуть меньше 50% от их общего количества.

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Российским кинотеатрам рекомендовали раз в 15 минут проверять у зрителей маски

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Теги: кинотеатры, коронавирус



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