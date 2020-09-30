30 Сентября 2020
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Политика В России
Организация по запрещению химического оружия (2017) | Фото: AP

МИД РФ: "ангажированная" ОЗХО подтвердит "Новичок" в анализах Навального

Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит наличие "Новичка" в анализах оппозиционера Алексея Навального.

М Министерстве иностранных дел РФ говорится о политической ангажированости организации, эксперты которой исследуют результаты анализов политика и проверяют версию властей Германии о наличии в них яда.

Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, Генпрокуратура России направила властям ФРГ уже три запроса о правовой помощи в расследовании возможного отравления Навального, пишет "Коммерсант".

Напомним, неделю назад газета Le Monde сообщила, что президенты Франции и России обсуждали инцидент с основателем ФБК. Якобы, Путин сообщил коллеге, что уголовное дело не возбуждается в России из-за отсутствия анализов, проведенных в Германии. Кроме того, российский лидер предложил рассмотреть и другие версии произошедшего.

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МИД РФ: "ангажированная" ОЗХО подтвердит "Новичок" в анализах Навального

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Теги: ОЗХО, Навальный, отравление



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