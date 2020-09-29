Заявление об убийстве "Тесака" направлено в челябинское управление СК

Адвокаты семьи найденного мертвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака) направили в СК РФ по Челябинской области заявление об убийстве.

Ранее отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль.

"Заявление о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство), направленное на имя Бастрыкина в интересах отца Максима, было перенаправлено в СК по Челябинской области для принятия решения", - рассказал РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.