Пашинян позвонил Путину

Президент России Владимир Путин еще раз поговорил по телефону с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном. Как отмечает пресс-служба Кремля, звонок инициировал Пашинян.

"Продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Владимир Путин выразил серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса", - говорится в сообщении Кремля.

Конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся 27 сентября. С обеих сторон есть жертвы и потери техники. Ранее Пашинян звонил Путину 27 сентября.