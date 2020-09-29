29 Сентября 2020
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Петр Ян (2020) | Фото: клуб &quot;Архангел Михаил&quot;

Екатеринбуржец Петр Ян вытеснил Конора Макгрегора из десятки лидеров рейтинга UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе, екатеринбуржец Петр Ян вытеснил Конора Макгрегора из ТОП-10 рейтинга, который объединяет бойцов всех весовых категорий.

Как свидетельствуют показатели обновленной версии рейтинга, опубликованной на сайте UFC, Ян поднялся на одну строчку и теперь занимает десятое место. При этом он опередил ирландца Конора Макгрегора, который опустился с десятого на 11-е место. Макгрегор является представителем легкого веса, передает Интерфакс.

Во главе рейтинга находится американец Джон Джонс, чемпион UFC в полутяжелом весе. На втором месте находится чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Что касается рейтингов по отдельным весовым категориям, Ян и Нурмагомедов занимают первые места в легчайшем и легком весе соответственно.

Напомним, этим летом боец екатеринбургского клуба "Архангел Михаил" Петр Ян завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо. Бой был остановлен на четвертой минуте пятого раунда. Рефери зафиксировал победу Яна техническим нокаутом.

Петр Ян родился в Красноярском крае, но выступает за клуб из Екатеринбурга. Он дебютировал в UFC 23 июня 2018 года победой над японцем Тэруто Исихара. С тех пор спортсмен провел еще пять успешных поединков, завоевав право подраться за чемпионский пояс организации.

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Екатеринбуржец Петр Ян вытеснил Конора Макгрегора из десятки лидеров рейтинга UFC

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Теги: петр ян, архангел михаил, ufc, конор макргрегор



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