29 Сентября 2020
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Экономика В России За рубежом
(2004) | Фото

Цены на нефть резко снизились. Причины

Падение мировых цен на нефть ускорилось, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.20 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 4,5% и составила 40,94 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов тоже обвалилась — на 4,53%, до 40,51 доллара.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI снижается на 5,12%, до 38,52 доллара за баррель, передает РИА Новости.

"Меняющаяся ситуация с COVID представляет собой огромный риск для снижения цен на нефть", — пояснил в беседе с агентством Рейтер аналитик Oanda Крэг Эрлам.

Давление на котировки оказала вновь обострившаяся ситуация с коронавирусом, возобновление добычи Arabian Gulf Oil Co на крупнейшем месторождении мощностью 200 тысяч баррелей в сутки после многомесячной блокады, а также данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, согласно которым добыча нефти и конденсата в России за первые 28 дней сентября выросла на 0,6% и составила 9,93 миллиона баррелей в день. 

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Цены на нефть резко снизились. Причины

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Теги: цены на нефть, падение, обрушение



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