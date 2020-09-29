Космонавты нашли место утечки воздуха на МКС

Космонавты нашли место утечки воздуха на МКС. Удалось установить, что воздух выходит в служебном модуле "Звезда", в котором находится научная аппаратура. Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля.

В настоящее время осуществляется поиск конкретного места возможной утечки. При этом общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне 1 мм за 8 часов. Сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета МКС в пилотируемом режиме, сообщается на сайте Роскосмоса.

В ближайшие дни причина снижения атмосферного давления будет локализована и герметичность восстановлена.