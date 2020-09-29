В момент обрушения моста в Екатеринбурге пешеходов на нем не было

В момент обрушения моста в Екатеринбурге пешеходов на нем не было. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области, которая начала свою проверку инцидента.

Напомним, сегодня КамАЗ с поднятым кузовом снес пешеходный мост на Челябинском тракте в Екатеринбурге. Конструкция рухнула прямо на кабину, водитель погиб.

Прокуратура намерена проверить, проверялся ли мост на устойчивость к внешнему воздействию, а также был ли исправен грузовик.

Очевидцы сообщают, что когда грузовик выехал со стороны местного кладбища, кузов уже был поднят.

Паблик "Инцидент Екатеринбург" сообщает, что КазАЗ убрали с места аварии. Сейчас рабочие с помощью крана начинают убирать мост. Когда приподнимали мост в первый раз, конструкция упала на машину повторно.