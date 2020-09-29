Замминистра просвещения в Кургане накормили горячей булкой и напоили кофе

Утром 29 сентября в Курган приземлился московский самолет. В нем на зауральскую землю прибыл гость из столицы, однако совершенно не тот, которого ждали в регионе изначально. Планировалось, что на борту будет министр просвещения России Сергей Кравцов, для которого была подготовлена обширная программа. Но из-за видеовстречи с президентом России Кравцову пришлось отложить визит в Курган, вместо себя он направил своего заместителя – Дмитрия Глушко, передает корреспондент Накануне.RU.

Глушко прибыл один, без многочисленной свиты помощников и чиновников разного ранга, что говорит о его компетентности в вопросах образования. Весь день с ним провела недавно назначенная на свой пост исполняющая обязанности губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина.

С самого утра делегация на неприметном темно-синем минивэне отправилась по объектам. Глушко посетил пятидесятую школу в Кургане, совсем недавно ее объединили со школой №10. Замминистра проверил как дети учатся в условиях пандемии коронавируса, посмотрел чем их кормят и как организован этот процесс.

В IT-колледже, созданном по инициативе губернатора Вадима Шумкова на базе Курганского технологического колледжа, уже заканчивают ремонт аудиторий, готово и новое оборудование, закупленное на средства гранта нацпроекта "Образование".

Дмитрий Глушко осмотрел мастерские Курганского техникума сервиса и технологий. На модернизацию материально-технической базы техникум получил 7,5 млн рублей и закупил оборудование, соответствующее стандартам WorldSkills. Глушко очень тепло пообщался со студентами и преподавателями направлений подготовки "Поварское дело" и "Ресторанный сервис", которые угостили московского гостя кофе и горячей булкой собственного приготовления. Замминистра остался очень доволен и похвалил вкусовые качества напитка.

Следующей площадкой стал центр "Кванториум", который оборудовали на средства нацпроекта "Образование". Сюда замминистра приехал на 40 минут позже. Взволнованный руководитель центра Александр Мехнин то и дело выбегал на улицу посмотреть, не едет ли автомобиль с гостем. Но вот минивэн показался из-за поворота, Глушко по-деловому поздоровался с встречающей его делегацией, и быстро направился в классы. Мехнин провел экскурсию по аудиториям и рассказал о том, как построен образовательный процесс. Глушко не мог внимательно слушать рассказ о том, как работает центр – он постоянно отвлекался на рабочие звонки из Москвы.

После короткой экскурсии в "Кванториум" Дмитрий Глушко встретился с губернатором Вадимом Шумковым. Основная тема разговора – власти Зауралья пообещали подготовить список населённых пунктов в Курганской области, которые развиваются наиболее активно, где есть успешные предприятия, где есть рабочая экономика.

"Нам нужно рассмотреть вариант строительства и капитального ремонта школ совместно с федеральным правительством. Конечно, и мы, как регион, не должны сидеть сложа руки. Наша задача – развивать сёла, помогать фермерам, создавать инфраструктуру и наполнять налоговую базу. В этом и в прошлом году ремонтируется огромное количество школ по всем муниципалитетам области. Но одним нам без Правительства РФ эту задачу не решить", - сказал губернатор.

В ответ на это Глушко пообещал, что Министерство просвещения рассмотрит вариант создания отдельной программы комплексного оснащения и развития сельских школ, даже малокомплектных.

"Школьники вне зависимости от того, где они живут, должны иметь наилучшие условия для получения образования", - отметил Дмитрий Глушко.

Затем замминистра отправился в Першинскую сельскую школу в Белозерский район, где был дан старт всероссийскому марафону открытия "Точек роста" в школах всей страны.

"Мы выбрали площадку для старта марафона не случайно. В Курганской области центры "Точка роста" особенно актуальны. В регионе 80% школ - сельские, треть из которых являются малокомплектными. И мы хотели бы, чтобы "Точки роста" помогали расти и школьникам, и учителям", - подчеркнул Дмитрий Глушко.

По словам замминистра, очень важно вкладывать усилия в развитие самих педагогов.

"Безусловно, наша задача - чтобы школа, особенно в сельской местности, была центром жизни. Если в сельской местности вдруг школа погибает, то значит погибнет и этот населенный пункт. Школа должна быть центром развития села. Полностью на дистанционное обучение в школе перейти невозможно. Важно правильно использовать те ресурсы, которые сегодня наработаны - инфраструктуру, соответствующий контент, который проверен лучшими педагогами, обеспечить доступ к нему для каждого ребенка нашей страны, не важно, где он проживает", - отметил Дмитрий Глушко.

В завершении своего визита он отметил, что в регионе чувствуется крепкая хозяйская рука – Глушко имел ввиду губернатора Шумкова.

"С губернатором сегодня много вопросов обсуждали, связанных с развитием системы образования. Я вижу, какое внимание он этому уделяет. Без лишних эмоций принимает очень спокойно системные решения, и примером таких системных решений является то, что мы видим сегодня - типичная сельская школа. Может, не все такие школы, есть и деревянные школы, но работа эта позволит привести в порядок их и построить новые школы. Есть такой интересный подход - мы видим, что выбран и дизайн по ремонту школ, по оформлению не только внутри, но и снаружи - на пришкольной территории. Среда всегда воспитывает, среда всегда важна и дети должны приходить в школу и чувствовать себя всегда очень комфортно. В любом населенном пункте школа должна быть центром развития, центром притяжения, особенно в сельской местности. Чем сложнее условия, в которых живут дети, тем лучше должна быть школа", - сказал Дмитрий Глушко.