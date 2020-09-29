В Екатеринбурге обрушился мост

Надземный пешеходный переход упал на въезде в микрорайон Химмаш, об этом сообщают очевидцы.

"Уралуправтодор" отмечает, что ЧП произошло на автодороге М-5 км 193, движение перекрыто.

Очевидцы также сообщают, что к месту падения едет много "скорых". В паблике "Инцидент Екатеринбург" очевидцы сообщают, что КамАЗ выезжал с территории кладбища с поднятым кузовом. Возможно, водитель забыл его опустить после того, как высыпал груз.

КамАЗ задел конструкцию, она рухнула прямо на кабину, водитель погиб. О других жертвах информации нет.