Преднамеренное банкротство, "крышуемое" властью: Обманутые пайщики обратились к Бабушкиной с просьбой помочь вернуть кровные

Обманутые кредитными потребительскими кооперативами во главе с Валерием Бикбулатовым, пайщики обратились к председателю ЗакСО Свердловской области Валентине Бабушкиной с просьбой провести депутатские слушания на базе Законодательного собрания. При условии его проведения и подключения всего административного ресурса, станет возможным вернуть хотя бы часть денег пострадавших свердловчан.

Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча пайщиков сразу пяти КПК состоялась прямо у входа в Законодательное собрание Свердловской области. К жителям региона вышел руководитель фракции КПРФ в ЗакСО области Александр Ивачев, который и собрал коллективные обращения по каждому кооперативу и направил их на подписание.

"Мы видим и знаем, что в области тысячи пострадавших, это миллиарды рублей, которые ушли в непонятном направлении. Следственные действия, на наш взгляд, затягиваются. Людям не предоставляются документы по запросам даже суда, что в принципе удивительно. Мы считаем, что к решению этой проблемы нужно подключить абсолютно все органы власти, начиная с правительства, прокуратуры, в том числе и законодательно, потому что мы ставим одной из задач - предотвратить повторение таких ситуаций в будущем. Нынешнее законодательство позволяет мошенникам обманывать людей. Поэтому итогом депутатских слушаний должны стать помощь в ускорении дел, которые уже ведутся. Второй пункт - изменение законодательства в сторону ужесточения, чтобы подобных махинаций больше никогда не случалось", - пояснил Ивачев.

У стен здания Законодательного собрания Свердловской области собрались представители сразу пяти КПК: "Первый", "Первый Северный", "Первый Уральский", "УР Содействие" и "Уральский фонд Сбережений". У всех одна история: вложили сбережения, говорили, что все застраховано, спустя полгода кооперативы банкротятся и везде одна фамилия – Бикбулатов.

По словам представителя обманутых пайщиков КПК Первый, КПК Первый Уральский и КПК Первый Северный Константина Акимова, большая масса обманутых это пенсионеры, на чувствах которых особенно легко играть. Так, Бикбулатов организовывал фуршеты, праздничные мероприятия, делал пенсионерам небольшие подарки, давал буклеты, раздавал поздравительные открытки и всячески поощрял пенсионеров, играя на недостатке внимания. Всего в три кооператива, которые работали в разное время, было вложено 1,5 млрд руб.. Эти деньги и были расхищены в период с 2017 по 2019 гг. Более того, в настоящее время, по словам Акимова, совершается очередное преступление о хищении 2 млн руб. в рамках арбитражного судопроизводства. Господин Бикбулатов якобы подделал документы, с которыми обратился в арбитражный суд. Сейчас он пытается обосновать, что в порядке текущей задолженности "Первый" кооператив задолжал фирме его жены 2 млн руб. и, если суд удовлетворит его исковые требования, эти деньги будут взысканы с конкурсной массы.

С буклетами тоже дела обстоят весьма интересно. В них специально были использованы зеленый и белый цвета, также, как и в рабочей форме сотрудников. Таким образом злоумышленники играли на психологии доверчивых граждан, всячески пытаясь походить на логотип и цветовую гамму Сбербанка.

Судебные разбирательства длятся уже несколько лет. Пайщики требуют арестовать мошенника, который продолжает, по их словам, осуществлять свою деятельность и дальше, однако раз за разом получают отказ. Суд обуславливает свое решение сотрудничеством Бикбулатова со следствием, отсутствием препятствий с его стороны касательно движения дела, а также тем, что на его попечительстве имеются двое несовершеннолетних детей. Вместо этого, в отношении предпринимателя выдвинуты ограничения в виде запрета на общение с пайщиками, свободного пользования интернетом и необходимости регулярно отмечаться в участке. При этом сами пострадавшие уверены, что Бикбулатова "крышуют" власти, которым финансово выгоден этот союз. Об этом свидетельствует тот факт, что предприниматель проживает вместе с семьей и ограничение "в свободном пользовании интернетом" само по себе теряет силу. Более того, Бикбулатов, по мнению пайщиков, всячески препятствует продвижению дела, о чем свидетельствуют постоянные отказы в предоставлении документов обманутым жителям региона, откладывание в возбуждении уголовного дела или откладывания слушания.

"В рамках арбитражного судопроизводства у нас имеется огромное количество определений судов об истребовании документов и их предоставления из материалов уголовного дела. Ни один документ по данному определению суда в материалы дела не пришел. Причину всегда пишут одну и ту же – "материалы находятся на экспертизе", но какая экспертиза – прошел год. Итог очень плачевный. У нас заявление конкурсного управляющего где он вышел по оспариваю сделок порядка 500 млн руб.. Суд отказал в данных требованиях, потому что нет оригиналов, которые находятся в рамках материала уголовного дела. То есть, банально, только потому, что следственные органы не предоставили нам материалы уголовного дела, в рамках арбитражного мы проиграли. Почему это делается, я не могу сказать, могу только предположить", - рассказывает представитель пайщиков.

К его словам присоединяются и жители области, сообщая, как суд требует от пайщиков оригиналы документов о займах, которые может предоставить только сам Бикбулатов.

"Арбитражный суд спрашивает с нас, покажите оригиналы документов с выданными займами, но, извините, мошенник, который готовился к тому, чтобы эти деньги никогда не возвращать людям, работал не в одном городе и будет хранить эти бумажки и тем более подарит их следствию и скажет: "возьмите бумажечку, я 30 млн Васе дал, а Пете - 50"? Полиция говорит, что у них также нет этих документов, но каким-то же образом кто-то подписывал эти займы. Это преднамеренное банкротство, крышуемое властью", - возмущаются пайщики.

К их словам присоединяется и сам Александр Ивачев, который, помимо обращения к Бабушкиной, также направил записку руководителю партии в Госдуме, опираясь на необходимость изменения самого законодательства, в первую очередь. Также член КПРФ обратился и к однопартийнику в Казани с просьбой помочь наладить контакт с местными правоохранителями для предоставления необходимых документов.

"Понятно, что мы ставим изначально более высокую цель: изменение строя, но даже в рамках этого строя надо менять законы. По дольщикам во многом это удалось сделать, вплоть до изменения законодательства. Здесь необходимо сделать то же самое. Это настолько явные махинации, что 30 млн под 1% выделено какому-то охраннику или водителю. Это очевидно притворная сделка. Вполне вероятно, что мошенники чувствуют себя свободно, потому что кто-то их защищает. Но когда создастся шум и появится политическая составляющая им будет намного сложнее", - заключил депутат.

На данный момент коллективное заявление пайщиков приняли к рассмотрению. На этом этапе, как фракция, так и общественники сделали все возможное: остается только дождаться официального ответа, который прибудет в течение месяца (или даже раньше, по мнению Ивачева). За это время депутат предложил пайщикам выбрать наиболее активных представителей кооперативов, для изложений всех интересующих вопросов. Таким образом в СКР и МВД будут направлены уже не общественные, а депутатские запросы, что также поможет в продвижении дела.