В центре Новосибирска горит крупный гостиничный комплекс

В центре Новосибирска (ул. Романова в Центральном районе) горит гостиничный комплекс. Ситуация потребовала усиления группировки пожарно-спасательных подразделений. Пожару присвоен третий ранг из пяти возможных.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Накануне.RU сообщили, что пострадавших, по предварительным данным, нет.

Горение началось с фасада здания и распространилось на все этажи. "Тушение огня осложняется интенсивным распространением огня, рядом с гостиницей расположен магазин мебели и еще одно административное здание. Также на месте происшествия расположено большое количество силовых электропроводов", - сообщили в МЧС.

Сотрудники полиции и Росгвардии для обеспечения безопасности граждан ограничили движение в районе ЧП. Съезд с ул. Фабричная на ул. Ипподромская в сторону автовокзала временно перекрыт. Также на месте дежурят кареты скорой помощи для оказания экстренной помощи при необходимости.