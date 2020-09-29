Путин велел растолковать россиянам различия вакцин от коронавируса

Владимир Путин поручил правительству организовать информационную кампанию по объяснению россиянам разницы между разрабатываемыми в России вакцинами от коронавируса. Но – после их регистрации.

А пока тестовые вакцины поступили уже во все регионы страны, а также в Белоруссию (там клинические исследования вакцины "Спутник V" начались на неделю раньше плана), доложил на совещании президента с правительством министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В России же началось масштабирование производства вакцины.