Суд арестовал сына экс-губернатора Иркутской области Левченко до 20 ноября

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство СКР об аресте до 20 ноября депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Депутат от КПРФ виновным себя не считает и называет дело "политически мотивированным".

Левченко подозревают в хищениях из регионального Фонда капремонта. Ущерб оценивается в 185 млн руб.

В рамках расследования дела обыски проводились и у отца подозреваемого – экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

О политической подоплеке в деле сына бывшего губернатора Приангарья заявил сегодня и глава КПРФ Геннадий Зюганов (отец и сын Левченко являются членами этой партии): "Я, господин президент, выражаю возмущение и удивление этими действиями силовиков, которые находятся под вашим контролем. Я пережил 90-е годы, знаю, как ведет себя эта шайка", - заявил Зюганов. Он пеняет Путину на то, что КПРФ поддержала президентские инициативы, а взамен получила "спецоперацию в отношении семьи народного губернатора".

"Вчера Левченко вместе с женой встретили рано утром у трапа самолета, и 10 человек обшаривали квартиру под надуманным предлогом, что якобы его сын способствовал одному из предпринимателей увести энную сумму денег. Я посмотрел постановление - нет ни одного факта, ни конкретного примера. Это дело уже продолжается несколько лет, оно связано, прежде всего, с тем, что Левченко в 2015 году честно выиграл выборы, во втором туре победил", - сказал Зюганов журналистам.