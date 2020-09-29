29 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Пресс-конференция Владимира Путина (2019) | Фото: youtube.com

Путин о пандемии: "Это всё людям на-до-е-ло. И я их понимаю"

Владимир Путин во время встречи с членами правительства прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о растущих показателях заболеваемости. Она заявила, что, согласно опросам, 80-85% заболевших видят причину заражения в несоблюдении масочного режима и участии в массовых мероприятиях.
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"Понятно, - подытожил президент неутешительный доклад Голиковой. - Конечно, маски, социальная дистанция и тому подобное, изоляция, ограничения – безусловно, это все людям на-до-е-ло. И я их прекрасно понимаю. Как ни странно, люди до сих пор не всегда чувствуют, понимают, а поэтому – до конца не верят, что мир столкнулся с очень опасным противником. Ковид является тихим, незаметным, но очень опасным врагом. Наша с вами святая обязанность – очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии и предлагать необременительные, но крайне необходимые средства защиты".

А вот некоторые показатели из доклада Голиковой:

- Основной прирост заболеваемости дает Москва. Темп прироста по стране – 0,5-0,7%, с 8 до 11 увеличилось число регионов, где прирост более 1%. Коэффициент репродукции составляет 1,1%. Он повысился по сравнению с тем, что было три недели назад. Только в 41 регионе этот показатель ниже единицы. Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза.

- Заполняемость коек растет. Свободный коечный фонд для коронавирусных больных в РФ составляет 31%. Динамика выявляемости на 27 сентября 2,4%. В августе – 1,8%, 11 мая - 7,2%.

- Клинические проявления: порядка 23-25% - бессимптомники, пневмония – 25-27%. Тяжелые формы - до 2,7%. Возрастные изменения: выросла заболеваемость детей и пенсионеров (21,5%).

- Школы – очень чувствительный вопрос. Мы рекомендовали педагогам использовать маски все время, а не только на уроках. С сентября проводится изучение распространения коронавируса в 10 регионах (среди школьников и студентов): больше всего положительных тестов – студенческие коллективы. В школах – 1,3% выявляемость, в два раза ниже, чем среди студентов.

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Путин о пандемии: "Это всё людям на-до-е-ло. И я их понимаю"

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Теги: владимир путин, карантин, ограничения, масочный режим, самоизоляция, рост заболеваемости, вторая волна



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