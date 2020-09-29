Выплаты медикам, работающим с ковидом, продлят на октябрь - Путин

29 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    кардиганы armani jeans вот

Экономика В России Москва
Передача машин скорой помощи (2020) | Фото: Накануне.RU

Выплаты медикам, работающим с ковидом, продлят на октябрь - Путин

Владимир Путин распорядился о продлении выплат медикам и соцработникам, работающим с коронавирусными больными. Действующий порядок истекал 30 сентября, но теперь он продлен на октябрь.

После октября выплаты тоже продлятся, но будут осуществляться за фактически отработанное время. Пока выплаты будут проводиться до 1 января 2021 года.

"Сегодняшние размеры выплат могут быть сохранены, но они должны платиться за фактически отработанную смену. Это означает, что если врач получал 80 тыс. руб., а количество смен в месяце – 21, тогда средняя стоимость смены превышает 3 тыс. руб. Если врач вырабатывает больше, то и выплата ему будет больше. Что касается контроля за работу внутри смены – это компетенция руководства медучреждений. Это более справедливый подход. Мы предлагаем такой подход распространить до 1 января 2021 года. Выплата должна по-прежнему распространяться на стационары, на амбулатории, а также на скорую помощь. По выплатам соцработникам предлагается перейти на тот же принцип", - сообщила на совещании президента с правительством вице-премьер Татьяна Голикова.

Стоит отметить, что это как раз тот принцип, который начали внедрять еще весной некоторые медучреждения, желая сэкономить на выплатах работникам, и за что регионы получали постоянные нагоняи от Путина.

"Если люди считают, что предлагаемый вариант является более социально справедливым, то пожалуйста, я ничего против не имею. Но выплаты прежние заканчиваются, и на местах наверняка нужно к этому подготовиться. На октябрь действующий порядок предлагаю сохранить, а потом выстроить работу так, как предлагает правительство", - прокомментировал Путин слова Голиковой о том, что новую оплату труда с учетом фактически отработанного времени предложили сами врачи.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Выплаты медикам, работающим с ковидом, продлят на октябрь - Путин

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: выплаты медикам, владимир путин, фактически отработанное время, посменная оплата



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети