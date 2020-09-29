Выплаты медикам, работающим с ковидом, продлят на октябрь - Путин

Владимир Путин распорядился о продлении выплат медикам и соцработникам, работающим с коронавирусными больными. Действующий порядок истекал 30 сентября, но теперь он продлен на октябрь.

После октября выплаты тоже продлятся, но будут осуществляться за фактически отработанное время. Пока выплаты будут проводиться до 1 января 2021 года.

"Сегодняшние размеры выплат могут быть сохранены, но они должны платиться за фактически отработанную смену. Это означает, что если врач получал 80 тыс. руб., а количество смен в месяце – 21, тогда средняя стоимость смены превышает 3 тыс. руб. Если врач вырабатывает больше, то и выплата ему будет больше. Что касается контроля за работу внутри смены – это компетенция руководства медучреждений. Это более справедливый подход. Мы предлагаем такой подход распространить до 1 января 2021 года. Выплата должна по-прежнему распространяться на стационары, на амбулатории, а также на скорую помощь. По выплатам соцработникам предлагается перейти на тот же принцип", - сообщила на совещании президента с правительством вице-премьер Татьяна Голикова.

Стоит отметить, что это как раз тот принцип, который начали внедрять еще весной некоторые медучреждения, желая сэкономить на выплатах работникам, и за что регионы получали постоянные нагоняи от Путина.

"Если люди считают, что предлагаемый вариант является более социально справедливым, то пожалуйста, я ничего против не имею. Но выплаты прежние заканчиваются, и на местах наверняка нужно к этому подготовиться. На октябрь действующий порядок предлагаю сохранить, а потом выстроить работу так, как предлагает правительство", - прокомментировал Путин слова Голиковой о том, что новую оплату труда с учетом фактически отработанного времени предложили сами врачи.