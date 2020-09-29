29 Сентября 2020
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Алексей Александров, расстрелявший двух девушек на Уктусе, суд (2019) | Фото: Накануне.RU

Общение кивками, "скорая помощь" и инсайды от следователя: как выносили приговор "уктусскому стрелку"

Сегодня была поставлена точка в самом громком деле последних лет на Урале, - в убийстве двух девушек на горе Уктус. 29-летняя Ксения Солтанова и 28-летняя Наталья Кузнецова были застрелены летом 2018 года. Девушки устроили пикник на холме, когда к ним подошел неизвестный с винтовкой и открыл стрельбу по несчастным. Лишь через полтора года стрелок был задержан. В итоге Алексей Александров был приговорен к пожизненному заключению. Журналист Накануне.RU о деталях кульминации и развязки процесса.

Задолго до начала заседания в холле был ажиотаж. Куча сотрудников СМИ, представители общественности просто заполонили зал.

В суде присутствовал отец стрелка Александр Могильников. Ему так и не дали ни разу пообщаться с сыном.

Судья Андрей Минеев полностью зачитывал приговор, заявив, что вина Алексея Александрова полностью доказана и что он совершил убийство из-за ощущения собственной неполноценности и лишь из хулиганских мотивов.

Именно после этих слов Алексей Александров упал прямо в клетке. Поначалу он чуть привстал и даже успел что-то сказать адвокатам, но затем снова растянулся на холодном полу.

Тут приставы стали очищать помещение Дворца правосудия. Александрову вызвали "скорую помощь". Был объявлен перерыв в оглашении приговора.

Во время этого по коридору суда поползли слухи, что у Алексея Александрова приступ эпилепсии. Правда, пока они не нашли подтверждения.

Через 40 минут процесс возобновился и тут судья, по всей видимости, не поверивший в приступ Александрова спросил у него: "Вы будете еще падать?".

В ответ на это Александров попросил у представителя правосудия дослушать приговор сидя. В ответ на это он судья справедливо заметил, что все остальные участники и наблюдатели стоят.

Кстати, на слова судьи 35-летний подсудимый реагировал отчетливо, коротко отвечая на его вопросы.

После оглашения приговора корреспондент Накануне.RU пытался разговорить приговоренного к пожизненному заключению.

Александров игнорировал все вопросы. Лишь на вопрос о раскаянии в содеянном он ответил кивком.

После приговора матери девушек отказались от комментариев, а адвокаты Александрова удалились для переговоров насчет апелляции.

После приговора ранее скрытой информацией о ходе расследования поделился начальник первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Сергей Мальцев.

"Были опрошены более четырех с половиной тысяч свидетелей, проведено более трехсот экспертиз в отношении в отношении более двух тысяч лиц. Мониторились тематические оружейные форумы, на которых была зарегистрирована активность пользователя, обсуждавшего вопрос настройки полуавтоматической пневматической винтовки "Крюгер – ган", - сказал следователь.

Следствие привлекло, что обсуждение происходило за три дня до убийства. Именно поэтому личностью автора данных записей стали интересоваться более глубоко.

Также стало известно, что Александров при посещении интернет-форумов использовал много псевдонимов и обезличенную сим-карту, и шифровался при указании адресов электронной почты.

В ходе обыска в его квартире были обнаружены части оружия и прибор ночного видения.

Теперь Александрова, с высокой долей вероятности, в случае отклонения апелляции, отправят в колонию "Черный дельфин" для лиц, отбывающих пожизненный срок.

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Общение кивками, "скорая помощь" и инсайды от следователя: как выносили приговор "уктусскому стрелку"

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Теги: Уктус, убийство, стрелок, Александров, приговор



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