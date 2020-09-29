Свердловские власти и лидеры диаспор обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Сегодня, 29 сентября, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько провел рабочую встречу с руководителями азербайджанской и армянской национальных организаций.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, встреча была посвящена ситуации в Нагорном Карабахе, где несколько дней назад случилось обострение армяно-азербайджанского конфликта.

"Наша задача состоит в том, чтобы на территории Свердловской области сохранить мир, в том числе и между национальными общинами. Мы давно и системно ведем работу по этому и многим другим направлениям. И за последние годы у нас в регионе конфликтов на национальной или религиозной почве не было. Хотелось бы, чтобы так оно и продолжалось. Нам важно сохранять мир, дружбу и спокойствие в Свердловской области", - призвал Сергей Бидонько.

На протяжении нескольких дней руководители национальных диаспор проводят информационные встречи и беседы с соотечественниками. Глава общественной организации "Армянская община "Ани-Армения" Масис Назарян и председатель Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлински подтвердили: и азербайджанцы, и армяне, проживающие на Среднем Урале, сохраняют спокойствие и не планируют действий, выходящих за рамки закона.

Они также подчеркнули, что постоянно находятся на связи друг с другом и в любой момент готовы принимать совместные решения. Кроме того, обе организации в прежнем формате продолжают работу по сохранению культуры своих народов на территории Свердловской области. В регионе продолжают работать национальные воскресные школы и проходят межнациональные мероприятия.