29 Сентября 2020
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Политика Свердловская область В бывшем СССР
Сергей Бидонько (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

Свердловские власти и лидеры диаспор обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Сегодня, 29 сентября, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько провел рабочую встречу с руководителями азербайджанской и армянской национальных организаций.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, встреча была посвящена ситуации в Нагорном Карабахе, где несколько дней назад случилось обострение армяно-азербайджанского конфликта.

"Наша задача состоит в том, чтобы на территории Свердловской области сохранить мир, в том числе и между национальными общинами. Мы давно и системно ведем работу по этому и многим другим направлениям. И за последние годы у нас в регионе конфликтов на национальной или религиозной почве не было. Хотелось бы, чтобы так оно и продолжалось. Нам важно сохранять мир, дружбу и спокойствие в Свердловской области", - призвал Сергей Бидонько.

Сергей Бидонько на встрече с лидерами диаспор(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

На протяжении нескольких дней руководители национальных диаспор проводят информационные встречи и беседы с соотечественниками. Глава общественной организации "Армянская община "Ани-Армения" Масис Назарян и председатель Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлински подтвердили: и азербайджанцы, и армяне, проживающие на Среднем Урале, сохраняют спокойствие и не планируют действий, выходящих за рамки закона.

Они также подчеркнули, что постоянно находятся на связи друг с другом и в любой момент готовы принимать совместные решения. Кроме того, обе организации в прежнем формате продолжают работу по сохранению культуры своих народов на территории Свердловской области. В регионе продолжают работать национальные воскресные школы и проходят межнациональные мероприятия.

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Свердловские власти и лидеры диаспор обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

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Теги: Нагорный Карабах, диаспоры, Бидонько, встреча



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