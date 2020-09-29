На Ямале мост через реку Пур откроют 16 октября

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назвал дату открытия моста через реку Пур. Это произойдёт 16 октября, сообщили Накануне.RU в окружном оперштабе.

Мост объединит Пуровский, Тазовский и Красноселькупский районы с региональными дорогами. Навсегда решится вопрос с переправой в период распутицы. Объект возведен со значительным опережением графика.

Проезд по мосту будет бесплатным для легковых автомобилей, транспорта экстренных служб, мотоциклов и пассажирских автобусов.