29 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Пуровский мост в ЯНАО (2020) | Фото: Пресс-служба аппарата губернатора ЯНАО

На Ямале мост через реку Пур откроют 16 октября

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назвал дату открытия моста через реку Пур. Это произойдёт 16 октября, сообщили Накануне.RU в окружном оперштабе.
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Мост объединит Пуровский, Тазовский и Красноселькупский районы с региональными дорогами. Навсегда решится вопрос с переправой в период распутицы. Объект возведен со значительным опережением графика.

Проезд по мосту будет бесплатным для легковых автомобилей, транспорта экстренных служб, мотоциклов и пассажирских автобусов.

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На Ямале мост через реку Пур откроют 16 октября

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Теги: мост, Пур, открытие, Дмитрий Артюхов



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