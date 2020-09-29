29 Сентября 2020
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Андрей Левченко (2020) | Фото: LifeShot

Левченко-младший считает свое дело "политически мотивированным"

Басманный суд Москвы сегодня решает вопрос об избрании меры пресечения депутату иркутского заксобрания Андрею Левченко. СКР предъявил ему обвинение в мошенничестве особо крупном размере и ходатайствует об аресте до 20 ноября.

Журналистам Левченко заявил, что считает свое дело "политически мотивированным".

"Следствие было, с моей точки зрения, введено в заблуждение бизнес-структурами и политиками Иркутской области", — цитирует Левченко ТАСС.

Левченко подозревают в хищениях из регионального Фонда капремонта. Ущерб оценивается в 185 млн руб.

В рамках расследования дела обыски проводились и у отца подозреваемого – экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

О политической подоплеке в деле сына бывшего губернатора Приангарья заявил сегодня и глава КПРФ Геннадий Зюганов (отец и сын Левченко являются членами этой партии): "Я, господин президент, выражаю возмущение и удивление этими действиями силовиков, которые находятся под вашим контролем. Я пережил 90-е годы, знаю, как ведет себя эта шайка", - заявил Зюганов. Он пеняет Путину на то, что КПРФ поддержала президентские инициативы, а взамен получила "спецоперацию в отношении семьи народного губернатора".

"Вчера Левченко вместе с женой встретили рано утром у трапа самолета, и 10 человек обшаривали квартиру под надуманным предлогом, что якобы его сын способствовал одному из предпринимателей увести энную сумму денег. Я посмотрел постановление - нет ни одного факта, ни конкретного примера. Это дело уже продолжается несколько лет, оно связано, прежде всего, с тем, что Левченко в 2015 году честно выиграл выборы, во втором туре победил", - сказал Зюганов журналистам.

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Левченко-младший считает свое дело "политически мотивированным"

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Теги: андрей левченко, уголовное дело, мошенничество, ходатайство об аресте, басманный суд, сергей левченко



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