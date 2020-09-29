Артисты Драмтеатра Нижневартовска сыграют спектакль на международном фестивале "Мелиховская весна"

В Драмтеатре Нижневартовска в новом сезоне для зрителей готовят четыре постановки. Сезон для труппы и зрителей будет особенным, юбилейным – 25-м. Официальное празднование юбилея планируют провести весной 2021 г., объединив его с Международным днём театра, который ежегодно отмечают в конце марта, сообщили Накануне.RU в мэрии

По словам главного режиссёра драматического театра Маргариты Зайчиковой, коллектив завершает работу над спектаклем по пьесе Эжена Ионеско "Носороги". Театр второй раз обращается к творчеству французского драматурга. Несколько лет назад в афише достойное место занимал трагифарс "Король умирает. Да здравствует король!". Теперь на сцене – притча о том, как люди превращаются в носорогов.

"Есть пьесы, которые мечтает поставить каждый режиссёр, - рассказала Маргарита Зайчикова. – "Носороги" Ионеско – из этого списка. Мы рады, что постановка появится в афише театра. Это классика с глубоким смыслом. Философские вопросы, которые автор поднимает в пьесе, актуальны и важны. Наш спектакль – это многослойный пирог. Каждому зрителю постановка позволит увидеть что-то своё".

На октябрь запланирована премьера спектакля для взрослой публики по поэме Александра Пушкина "Русалка". Сегодня в театре продолжается работа над постановкой под руководством молодого режиссёра Олеси Невмержицкой и художника Анны Фёдоровой. Гости из Москвы приглашены в рамках совместного проекта "Артлаборатории" международного фестиваля-школы современного искусства "Территория" и компании "СИБУР". Это уже вторая лаборатория в театре.

В новом сезоне театр обратится к современной драматургии. Зайчикова продолжит работу над постановкой по пьесе Ярославы Пулинович "Свой путь". Художником выступит Вячеслав Зайчиков. Пьесы Пулинович сегодня идут в Англии, Польше, Украине, Эстонии, США, а также более, чем в 40 театрах по всей России. Пьеса "Свой путь" рассказывает историю женщины и мужчины на протяжении достаточно долгого времени. На фоне их взаимоотношений зритель увидит историю страны.

На вторую половину театрального сезона в театре запланирована работа над постановкой рассказа "Хористка". Это заключительная частью трилогии Антона Чехова. Режиссёром постановки выступит Анна Наумова.

Напомним, первые две части трилогии – "Ведьма" и "Супруга", на сцене театра впервые были показаны в 2018 и 2019 гг. Как рассказала художественный руководитель театра Наталья Наумова, одна из частей чеховской трилогии будет показана на югорском фестивале "Белое пространство".

"С 26 октября по 1 ноября планируется проведение IX Окружного театрального фестиваля "Белое пространство", - сказала она. – Формат фестиваля в этом году изменён. Театры представят конкурсные спектакли на своих площадках, а жюри фестиваля будет перемещаться по городам. Благодаря прямым трансляциям спектакли смогут увидеть все. В рамках фестиваля "Белое пространство" мы планируем показать "Горка" и "Ведьма". Среди экспертов форума известные театральные критики: Татьяна Тихоновец из Перми, Оксана Кушляева из Санкт-Петербурга, москвичи Анна Казарина и Глеб Ситковский".

Нижневартовский театр получил приглашение на Международный фестиваль "Мелиховская весна". На форуме, который состоится весной 2021 г., учреждение представит спектакль "Ведьма".