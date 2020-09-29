"В тайне держать не будем": если Путин сделает прививку от коронавируса, то расскажет об этом

29 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

"В тайне держать не будем": если Путин сделает прививку от коронавируса, то расскажет об этом

Владимир Путин раздумывает над тем, чтобы сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В случае главы государства действуют особые меры предосторожности. Когда он это сделает, в тайне это держать мы не будем", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, почему Путин до сих пор не привился.

Накануне в ходе телефонного разговора с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином Путин пообещал приехать в Сеул и провести личную встречу, но только после того, как обезопасит себя отечественной вакциной.

Интересно, что в сегодняшнем разговоре с новым японским премьером Ёсихидэ Сугой Путин также уже пообещал в скором времени провести очную встречу – вероятно, тоже после прививки.

Еще Путин поздравил нового главу японского правительства с назначением на этот пост, обсудил борьбу с коронавирусом (и, естественно, разработку вакцин). В официальном сообщении Кремля о переговорах ничего нет про обсуждение мирного договора, который так и не был заключен при предшественнике Суги Синдзо Абэ.

Ранее в Кремле не раз заявляли, что российский президент пока не делал прививку от коронавируса, но если решит привиться, то сам сообщит об этом. В окружении главы государства уже много поставивших прививку, например, вакцинировался глава Минобороны Сергей Шойгу. Также привилась вакциной "Спутник V" старшая дочь президента Мария.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"В тайне держать не будем": если Путин сделает прививку от коронавируса, то расскажет об этом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, прививка от коронавируса, вакцинация. спутник v, ёсихидэ суга



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети