"В тайне держать не будем": если Путин сделает прививку от коронавируса, то расскажет об этом

Владимир Путин раздумывает над тем, чтобы сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В случае главы государства действуют особые меры предосторожности. Когда он это сделает, в тайне это держать мы не будем", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, почему Путин до сих пор не привился.

Накануне в ходе телефонного разговора с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином Путин пообещал приехать в Сеул и провести личную встречу, но только после того, как обезопасит себя отечественной вакциной.

Интересно, что в сегодняшнем разговоре с новым японским премьером Ёсихидэ Сугой Путин также уже пообещал в скором времени провести очную встречу – вероятно, тоже после прививки.

Еще Путин поздравил нового главу японского правительства с назначением на этот пост, обсудил борьбу с коронавирусом (и, естественно, разработку вакцин). В официальном сообщении Кремля о переговорах ничего нет про обсуждение мирного договора, который так и не был заключен при предшественнике Суги Синдзо Абэ.

Ранее в Кремле не раз заявляли, что российский президент пока не делал прививку от коронавируса, но если решит привиться, то сам сообщит об этом. В окружении главы государства уже много поставивших прививку, например, вакцинировался глава Минобороны Сергей Шойгу. Также привилась вакциной "Спутник V" старшая дочь президента Мария.