Путин поздравил переболевшего коронавирусом Берлускони с 84-м днем рождения

Путин поздравил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с 84-м днем рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил с Днём рождения бывшего Председателя Совета министров Итальянской Республики, лидера партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони. Президент России также пожелал ему доброго здоровья и скорейшего восстановления после перенесённого заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

В начале сентября стало известно, что Берлускони заразился коронавирусом и самоизолировался на своей вилле. Позже он был госпитализирован в больницу Сан-Рафаэле в Милане с симптомами пневмонии.

О COVID-19 у Сильвио стало известно после того, как он для профилактики сдал тест. Берлускони, который три раза возглавлял правительство Италии (в период с 1994 по 2011 год), проверялся на коронавирус из-за недавнего визита на Сардинию, где в последнее время было зафиксировано несколько вспышек коронавируса.