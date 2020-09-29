29 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Анатолий Маховиков сити-менеджер Перми (2013) | Фото: gorodperm.ru

Бывший бизнес омбудсмен Прикамья войдет в состав Общественной палаты

Бывший уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков может войти в состав Общественной палаты Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU.

Его кандидатуру предложили краевые власти. Указ подписал врио губернатора Леонид Политов. Сам глава региона Дмитрий Махонин в настоящий момент находится на больничном. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, должность омбудсмена Маховиков занимал с февраля 2019 года, сменив на этом посту Олега Белова. Сейчас Маховиков перешел на должность генерального директора девелоперской компании "Кортрос-Пермь".

Региональная общественная палата состоит из 36 человек. 12 предлагает губернатор, еще 12 - заксобрание, оставшихся - общественные объединения.

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Бывший бизнес омбудсмен Прикамья войдет в состав Общественной палаты

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Теги: Анатолий Маховиков, Общественная палата



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