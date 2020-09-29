29 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
система видеофиксации нарушений ПДД (2016) | Фото:Накануне.RU

К концу года на свердловских дорогах появятся почти 400 комплексов фотовидеофиксации

К концу года на дорогах Свердловской области будет работать 372 комплекса фотовидеофиксации. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

"В настоящее время на дорогах области работает 365 комплексов фотовидеофиксации, 178 из них - стационарные и 187 - передвижные. Они установлены на наиболее аварийных участках, которые были определены совместно с ГИБДД в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

По его словам, в 2020 году выявлено 33 места концентрации ДТП, и большая часть из них уже оборудована камерами. До конца года осталось оснастить камерами еще семь аварийно опасных участков. Сейчас камеры стоят в основном на трассах и в крупных городах, в перспективе комплексы планируется устанавливать в других муниципалитетах с наиболее напряженной дорожной обстановкой. Среди них Новая Ляля, Нижняя Тура, Алапаевск, Красноуфимск, Полевской, Новоуральск и другие.

первоуральск карантин мобильный пост дпс(2020)|Фото: Накануне.ru

Также запланированы работы по модернизации устаревшего оборудования. Установленные комплексы автоматической фиксации выявляют нарушения скоростного режима, нарушения правил проезда перекрестков и железнодорожных переездов, выезд на полосу встречного движения и другие нарушения.

"Сегодня главы подтвердили, что в этом году отремонтировано рекордное количество дорог. Но в дополнении к этому необходимо контролировать качество их обустройства. И именно главы должны контролировать это", - заявил заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов.

Повышение безопасности дорожного движения является приоритетной задачей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Планируется, что к 2025 году число погибших в ДТП должно сократиться в 3,5 раза по сравнению с показателями 2017 года.

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К концу года на свердловских дорогах появятся почти 400 комплексов фотовидеофиксации

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Теги: дороги, комплексы, Свердловская область



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