Зюганов пеняет Путину на поведение силовиков, задержавших сына Сергея Левченко

Пока следствие ходатайствует об аресте задержанного Андрея Левченко, сына экс-губернатора Иркутской области, глава КПРФ Геннадий Зюганов жалуется президенту России на действия силовиков. Сегодня политик сделал это перед журналистами на брифинге в Госдуме. Примечательно, что аналогичным образом поступил Владимир Жириновский на своем брифинге – он снова требовал справедливости в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

"Я, господин президент, выражаю возмущение и удивление этими действиями силовиков, которые находятся под вашим контролем. Я пережил 90-е годы, знаю, как ведет себя эта шайка", - заявил Зюганов. Он пеняет Путину на то, что КПРФ поддержала президентские инициативы, а взамен получила "спецоперацию в отношении семьи народного губернатора".

"Вчера Левченко вместе с женой встретили рано утром у трапа самолета, и 10 человек обшаривали квартиру под надуманным предлогом, что якобы его сын способствовал одному из предпринимателей увести энную сумму денег. Я посмотрел постановление - нет ни одного факта, ни конкретного примера. Это дело уже продолжается несколько лет, оно связано, прежде всего, с тем, что Левченко в 2015 году честно выиграл выборы, во втором туре победил", - сказал Зюганов журналистам.

Накануне СКР предъявил Левченко-младшему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, его подозревают в хищениях из регионального Фонда капремонта. Ущерб оценивается в 185 млн руб.

Андрею Левченко 38 лет, он отобрался в региональный парламент Иркутской области в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы Ангарска. С 2011 года работает генеральным директором ЗАО "Стальконструкция".