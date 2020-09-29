29 Сентября 2020
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Олег Хорохордин (2019) | Фото: Владимир Смирнов, ТАСС

Депутаты заксобрания Республики Алтай пытаются вынести вотум недоверия главе региона

Депутаты Эл Курултая Республики Алтай вынесли на повестку дня вопрос о недоверии главе региона Олегу Хорохордину. В предложении группы парламентариев (имеется у Накануне.RU) говорится, что Хорохордин, занимающий свой пост с 2019 года, систематически уклоняется от исполнения своих обязанностей.

В вину Хорохордину вменяют создание конфликтных ситуаций в муниципалитетах, затягивание утверждения состава правительства и т.д.

"Вопросы внутренней политики в республике пущены на самотек, отсутствует взаимодействие органов исполнительной власти с муниципальными властями <…> Все это ведет к подрыву доверия к власти как на республиканском уровне, так и на муниципальном. Считаем, что глава республики и председатель правительство ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и не оправдали доверия избирателей Республики Алтай", - говорится в документе.

вотум недоверия Хорохордину|Фото: Накануне.RU

Предложение депутатов о вотуме недоверия. 

Его подписали 14 депутатов Курултая, среди которых выдвиженцы от КПРФ, один "справедливорос" и девять одномандатников. Стоит отметить, что всего в заксобрании республики 41 депутат, "Единая Россия" занимает больше половины мест.  

Отметим, депутаты также отказались согласовать на пост заместителя главы Республики по социальным вопросам Динару Култуеву (сейчас она является исполняющей обязанности замглавы). 

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Депутаты заксобрания Республики Алтай пытаются вынести вотум недоверия главе региона

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Теги: эл курултай, вотум недоверия, олег хорохордин, региональное заксобрание, республика алтай



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