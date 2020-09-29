Ограничительные меры полностью неэффективны, раздувают панику и ограничивают права граждан - экспертное заключение "Лиги защитников пациентов"

Ограничительные меры, призванные замедлить распространение коронавирусной инфекции, не имеют никакого эффекта, раздувают панику, опасны для здоровья, но нарушают конституционные права граждан. Об этом говорится в экспертном заключении "Лиги защитников пациентов" - oбщероссийской общественной организации, проанализировавшей решения властей как с эпидемиологической точки зрения, так и с позиции правовой. Накануне.RU приводит наиболее важные выводы.

Документ называется "Исследование решений, принятых органами власти в ходе вспышки заболевания COVID-19". На заключение отозвались ряд специалистов и организаций.

Отмечается, что включение коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, необоснованно и избыточно, поскольку коронавирусные инфекции не относятся к опасным заболеваниям . К тому же на момент соответствующего Постановления Правительства от 31 января в России было только два выявленных заболевших – из Китая. В том числе в марте эпидемическая обстановка в Москве была спокойной , Роспотребнадзор и другие органы власти не констатировали превышения эпидемического порога, но при этом без оснований вводили ограничительные мероприятия, называя их иначе, чем карантин.

Эпидемиологический порог не был превышен , как и во всех остальных странах, поскольку даже для опасных болезней это 1% от всего населения, а пандемия была объявлена тогда, когда заболевших было в тысячи раз меньше.

"Сезонное ОРВИ дает заболеваемость 1 млн в неделю, а заболевание COVID-19 дало 1 млн за шесть месяцев, что частично указывает на его неопасность", - говорится в заключении.

Однако в СМИ была поднята паника, раздувался ажиотаж, в медицине вдруг стали "разбираться" политики. При этом подменялись медицинские понятия: смертность и летальность, зараженные/заболевшие/выявленные.

"До сих пор понятия "заразившиеся" и "заболевшие" приравниваются. Что категорически неверно и ненаучно! Заражение – нормальный природный процесс, который происходит с человеком ежесекундно с разными возбудителями", - подчеркивают эксперты.

Также отмечается, что если ввести массовое тестирование на тот или иной вирус среди населения, можно раздуть обычную вспышку ОРВИ до размеров эпидемии . Это и было сделано. Если тестировать каждого на каждый вирус, то число зараженных многократно превысит население страны. В том числе и потому, что наличие антител приравнивается к заболеванию и заразности, что неверно и ненаучно.

Человечеству впервые была навязана "самоизоляция" здоровых людей.

"Никогда ранее ни в России, ни в мире методы тотальной изоляции здоровых людей не применялись для предотвращения распространения тех или иных инфекционных болезней. Можно сказать, что был проведен глобальный эксперимент против воли многих людей", - говорится в документе.

Особый интерес вызывает анализ ношения масок.

"Нами было проанализировано большое количество рандомизированных исследований по использованию медицинских масок. В настоящий момент все выводы научных исследований по использованию масок единогласны в одном мнении — маски не снижают заболеваемость респираторно-вирусными инфекциями. Ни одно из данных исследований не показало эффективность ношения маски или респиратора для медицинского персонала или населения", - отмечают специалисты.

Маски просто не могут задерживать микрочастицы размером с доли микрометра, передающие инфекции, поэтому их применение бесполезно. Это признало Канадское агентство общественного здравоохранения, а также исследование в Токио, которое длилось 2,5 месяца среди медицинского персонала.

Однако маска не только бесполезна для защиты от инфекции, но и вредна для человека . Постоянное использование масок здоровыми людьми приводит к развитию головных болей, головокружений вследствие развития гипоксии головного мозга, вызывает нарушения сна, депрессивные расстройства, кожные заболевания и усиливает имеющиеся заболевания бронхолегочной системы.

"Маски становятся инкубатором инфекции и затрудняют дыхание. Дыхательная система оказывается под давлением", - говорит доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, инфекционист, член РАЕН Наталья Толоконская.

Касательно идеи вакцинации отмечается, что всеобщая вакцинация категорически неприемлема с точки зрения иммунологии . В частности, когда вакцина "Спутник-V" была зарегистрирована, прошли только первая и вторая фазы клинических испытаний, в которых участвовало всего 38 (!) здоровых добровольцев.

Сама вакцина разработана на основе S-белка, который у данного вируса является самым мутабельным и обладает значительной изменчивостью. Он может измениться еще тысячи раз, что делает вакцину бессмысленной.

Подчеркивается, что за столь короткий срок невозможно изучить влияние данной вакцины на людей с хроническими заболеваниями и ее взаимодействие с различными лекарственными препаратами. А сама вакцинация не является профилактической мерой, и тысячи исследований указывают не ее небезопасность.

Профилактика должна быть направлена на укрепление иммунитета ко всем инфекциям безвредными, простыми методами. Это здоровое питание, укрепляющее иммунитет, здоровый образ жизни, здоровый питьевой режим, закаливание, улучшение социальной жизни населения и т.п. А изоляция не входит в профилактичесие меры , согласно СанПин СП 3.1.2.3117-13 от 18 ноября 2013 года N63 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций". Поэтому имеет место обман населения - под видом профилактики людей просто лишают прав . Причем в перечне полномочий органов власти субъектов РФ нарушение гражданских прав, отраженных в Конституции РФ, не предусмотрено.

Эксперты отмечают, что власти неверно рассчитывают летальность. Они делят число умерших на число выявленных заражений. Но делить нужно на реальное число зараженных, а оно больше во столько раз, во сколько раз число проведенных тестов меньше населения России. Иными словами, протестировано около четверти населения. Значит, и зараженных в 4 раза больше. Поэтому летальность будет порядка 0,5%. А если учесть, что многим пациентам многократно делали тесты, то протестировано намного меньше четверти населения, а значит, зараженных еще больше и летальность еще ниже. Если же принять во внимание заявление руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, что антитела есть примерно у 25% населения, то выходит, что людей, столкнувшихся с вирусом и выработавших антитела, в России почти 40 млн. А летальность вообще около 0,05%. Об этом подробно писало Накануне.RU.

Авторы отчета обращают внимание на то, что с мая по июль было зафиксировано 58 тыс. "избыточных смертей", хотя официальное число умерших от COVID-19 составляет 16 тыс. человек. Это уже уточненные данные Росстата. Возникает вопрос: откуда еще более 40 тыс. дополнительных смертей? Ведь кроме коронавируса, не было иных новых факторов, кроме факторов управления.

"Пока получается, что дополнительные смерти целиком лежат на тех ошибках органов власти, что были совершены в ходе вспышки коронавируса", - заключают эксперты.

Повторение тех же ограничительных мер, какие были введены весной, недопустимо. Тем более в условиях разрушения системы здравоохранения, заключают авторы.

"Страна оказалась не готова даже к такой неопасной болезни, как COVID-19, и есть все основания говорить о том, что действия властей усугубили и продолжают усугублять ее течение", - делается вывод в отчете.

По материалам заключения Лига готовит ряд обращений в органы власти, направленные на устранение допущенных нарушений прав граждан и юридических лиц.