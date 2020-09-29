На Ямале онкобольного инвалида, предположительно, выселили на улицу

В Губкинском началась проверка из-за появления информации о выселении из квартиры страдающей онкологией инвалида, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

Постановлением администрации от 27 октября 2017 г. многоквартирный дом №32 в первом микрорайоне признан аварийным и подлежащим сносу. На основании вступившего в законную силу решения Губкинского районного суда приставы выселили одну из семей из квартиры. Ранее её члены получили за жилище 2,9 млн руб. По некоторым данным, одна из несогласных с решением женщин, инвалид третьей группы, больная онкологией, устроила из-за случившегося голодовку.

Представителям прокуратуры предстоит выяснить, верны ли доводы голодающей.