29 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
(2004) | Фото: adm.purpe.ru

На Ямале онкобольного инвалида, предположительно, выселили на улицу

В Губкинском началась проверка из-за появления информации о выселении из квартиры страдающей онкологией инвалида, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.
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Постановлением администрации от 27 октября 2017 г. многоквартирный дом №32 в первом микрорайоне признан аварийным и подлежащим сносу. На основании вступившего в законную силу решения Губкинского районного суда приставы выселили одну из семей из квартиры. Ранее её члены получили за жилище 2,9 млн руб. По некоторым данным, одна из несогласных с решением женщин, инвалид третьей группы, больная онкологией, устроила из-за случившегося голодовку.

Представителям прокуратуры предстоит выяснить, верны ли доводы голодающей.

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На Ямале онкобольного инвалида, предположительно, выселили на улицу

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Теги: жильё, голодовка



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