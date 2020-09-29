В Екатеринбурге стая псов напала на женщину с маленьким ребенком

В Екатеринбурге Следственный комитет выясняет обстоятельства нападения стаи собак на женщину с малолетним ребенком.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все произошло, когда пострадавшая возвращалась из продуктового магазина. Следователи намерены опросить как саму женщину, так и возможных очевидцев данного инцидента. Также будет выясняться, какие меры принимались сотрудниками районной администрации по организации мероприятий по отлову бродячих животных.

Как добавили в ведомстве, по итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало Накануне.RU, прошлой зимой стаи бродячих псов не раз нападали на людей в Североуральске. Позже оказалось, что местные власти не заключали никакого контракта на отлов безнадзорных собак.