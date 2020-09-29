В Вологодской области опережающими темпами идет ремонт трассы по нацпроекту

В соответствии с распоряжением председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, Вологодчина получит дополнительные средства на ремонт трассы "Тотьма-Никольск" в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Вологодчине выделено более 234 миллионов рублей. Эти средства позволят выполнить ремонт 18 километров на трассе "Тотьма-Никольск" не в следующем году, как было запланировано ранее, а уже в этом 2020 году. Благодаря дополнительным финансовым ресурсам мы приведем в порядок участок с 22 по 40 километры, который находится в Бабушкинском районе. Подрядчик готов выполнять работы с опережением графика, сохраняя высокие стандарты качества", - отметил губернатор области Олег Кувшинников.

Напомним, на ремонт трассы "Тотьма-Никольск" Вологодчина уже получала дополнительные средства. В сентябре Правительство РФ выделило более 100 миллионов рублей, которые направили на ремонт еще семи километров.

Ремонт трассы в границах Бабушкинского и Никольского районов продолжат и в следующем году. Таким образом, за три года дорога длиной более 200 километров будет приведена в нормативное состояние на всей протяженности.

Дополнительные средства в размере 1,4 миллиарда рублей Правительством РФ были выделены и на строительство моста через реку Шексну в Череповце. По мнению вице-премьера Правительства России Марата Хуснуллина, новый мост является знаковым для страны объектом. Допсредства позволят завершить проект раньше запланированного срока – уже в 2022 году, а также достигнуть строительной готовности моста к концу года в 54%. Сейчас строителями выполнено более 35% от всех запланированных работ.