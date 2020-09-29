Керченская паромная переправа прекратила работу, сокращения ждут 300 человек

Прекратила свою работу Керченская паромная переправа, которую два года назад заменил мост.

"28 сентября наш паром перевез последнюю партию вагонов. Заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет. Мы приняли решение остановить работу переправы", - цитирует "Крыминформ" гендиректора компании "АнРуссТранс" (оператор переправы) Василия Анненкова.

Спрос на паромную переправу упал с введением в декабре прошлого года в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.

Работу остановят и коммерческие морские порты "Кавказ" и "Крым". По словам Анненкова, работу потеряют около 300 человек.